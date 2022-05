Začala demolice starého mostu přes Svitavu v Provazníkově ulici v Brně

Od druhého květnového týdne jezdí řidiči ve směru do Husovického tunelu po mostním provizoriu, kde je omezená rychlost na 20 kilometrů za hodinu. ŘSD žádá řidiče o dodržování tohoto limitu i maximální tonáže 22 tun. Pokud by nedodržováním limitů byla mostní konstrukce poničena, zkomplikovalo by to nejen stavbu, ale také provoz, pokud by provizorium muselo být uzavřeno.