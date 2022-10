Dvě ceny Evropské asociace lázní míří do Karlovarského kraje

Veřejná výzkumná instituce ILAB získala ocenění v kategorii vědeckých institucí. „Od roku 2019, kdy vznikl ILAB, se podílel na řadě vědeckých úkolů. Naše činnost je rozdělena na část lékařskou, přírodovědeckou a sociálně – ekonomickou. A v každé oblasti máme určitý výzkum, v oblasti lékařské se například zabýváme post-covidovým syndromem, v oblasti přírodovědecké je to třeba charakteristika a sledování lázeňské krajiny, tedy vyhodnocení účinku léčivého prostředí. V té části sociální se zabývá ILAB v současné době například tím, jak si stojí lázeňství, jak se vyvíjí, co kde chybí a podobně. Za tyto činnosti jsme byli jako institut vyhodnoceni jako vítěz,“ řekl ČTK předseda Rady ILAB.

Druhou cenu pak přebíral Ladislav Špišák v roli vedoucího lékaře lázeňského sanatoria Savoy Westend. Získal zvláštní cenu poroty za inovativní přístup v lázeňské léčbě. „My se v současné době v našem sanatoriu specializujeme na objektivizaci lázeňské léčby, konkrétně léčby civilizačních onemocnění, jako jsou cukrovka, metabolický syndrom, ztukovatění jater. Toho, co v současné době ohrožuje lidi. Zejména obézních lidí v poslední době přibývá. Na to my máme připravený kompletní program od diagnosticky až po komplexní léčbu,“ popsal Špišák.