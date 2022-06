Karlovarský kraj chce získat nové lékaře. Chystá zvýšení dotačních programů

Nejvíce kraj postrádá všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře. Věkový průměr nynějších lékařů dosahuje v některých regionech 65 let. S jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit, uvedl hejtman.

Na zajištění primární péče si kraj připravil několik milionů korun. V plánu je například zvýšit stipendia pro studenty lékařských fakult. Medici, a to již od prvního ročníku, by mohli na akademický rok získat až 150 000 korun. Podmínkou je, že příjemce dotace musí do tří let od ukončení studia začít pracovat jako lékař ve zdravotnickém zařízení v Karlovarském kraji.