Karlovy Vary chtějí 500 místních lidí nabídnout pitnou kúru

Podle průzkumu totiž ani obyvatelé lázeňského města často neví o pramenech víc, než jen to, že ve městě pramení. Pitnou kúru chce město spojit i se vstupní a výstupní prohlídkou a výsledky pak předat odborníkům ke zhodnocení. Při jednání zastupitelstva to dnes řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

V kampani chce městské infocentrum spolupracovat také s městskými Alžbětinými lázněmi, které by zajistily odbornou vstupní prohlídku a doporučení na pitnou kúru. Pitná kúra by měla trvat tři týdny, jako je to u komplexního lázeňského pobytu v doporučované délce. Kúra by pak měla skončit výstupní prohlídkou, podobně jako u lázeňských pacientů. Výsledky chce pak město poskytnout krajskému Institutu lázeňství a balneologie k dalšímu využití.