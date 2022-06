Kynžvart mimořádně zpřístupnil oranžerii v zámeckém zahradnictví

Oranžerie je pár metrů od hlavní budovy zámku. Objekt byl postaven v roce 1828 a sloužil k pěstování teplomilných rostlin. „Zámecké zahradnictví bylo obklopeno řadou skleníků a pařenišť a dalších záhonů. My jsme tu funkci museli redukovat, protože máme i jiné cíle,“ řekl kastelán Ondřej Cink. Dodnes se tu v menší míře pěstují tropické rostliny. Objekt funguje primárně jako zázemí pro zahradnictví.

„Jsou tu rostliny, které slouží k výzdobě zámku jak v interiéru, tak exteriéru. Dobově odpovídající rostliny jsou citroníky nebo pomerančovníky. Jsou tu i běžné druhy do interiéru, jako různé druhy fíkusů, dracén či zelence, které tady kolují buď na zámek, nebo při různých akcí pro veřejnost,“ řekla pracovnice zámku Marcela Sýsová. Pravidelně se tu konají výukové programy pro děti z nedalekých lázní Kynžvart.

Součástí areálu je čajový pavilon, který vznikl původně jako barokní kaple. Vybudovat ho dal jeden z původních majitelů, kancléř Metternich. Je ale v havarijním stavu, proto vedení zámku chystá jeho obnovu. Nejprve však na to musí sehnat peníze. Do budoucna by měl pavilon sloužit jako galerie nebo prostor pro koncerty či obřady. V plánu je také oprava sladovny v místním pivovaru, která je rovněž ve velmi špatném stavu.