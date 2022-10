Mariánské Lázně by se mohly v příštím roce stát klimatickými lázněmi

V listopadu je čeká po dvouletém procesu poslední měření kvality ovzduší. Výsledky by měly být známy už začátkem příštího roku, informovala ČTK ředitelka městské destinační agentury KIS a informačního centra Barbora Tintěrová.

V listopadu bude Český hydrometeorologický ústav v Mariánských Lázních počtvrté měřit kvalitu ovzduší. Měření je součástí certifikačního procesu pro udělení statusu klimatických lázní. Ovzduší se od letošního roku měřilo již třikrát, a to v každém ročním období. Předchozí měření prokázala kvalitní ovzduší hluboko pod limitními hodnotami danými legislativou ČR, uvedla vedoucí městského odboru rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu Jana Palacká. Vyhodnocení a zpracování všech výsledků se uskuteční na začátku roku 2023.

O získání statusu klimatických lázní začaly Mariánské Lázně usilovat v květnu minulého roku. Očekávají, že se jim díky tomu podaří přilákat více hostů z České republiky i ze zahraničí. „V době po covidu-19 představuje kvalitní vzduch velmi aktuální otázku a status klimatických lázní se může stát dobrým lákadlem. Důležitým podnětem to může být pro hosty z Německa, kteří tradičně jezdí na lázeňský pobyt do Mariánek,“ uvedla Tintěrová.

Podle ředitele společnosti Ensana Karla Kalivody by tak Mariánské Lázně mohly zaujmout přední místo mezi lázněmi v České republice i v Evropě. Skupina Ensana provozuje v Mariánských Lázních několik lázeňských hotelů s celkovou kapacitou přes 1600 lůžek. Výhodou certifikované destinace by bylo získání dalšího přírodního léčivého zdroje. Kromě minerální vody, minerálního oxidu uhličitého a rašeliny by přibylo klima.