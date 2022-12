Obyvatelé Karlových Varů budou znovu hlasovat o návratu litinové kolonády

Aktivistům, kteří za návrat litinové kolonády bojují, se podařilo nasbírat dostatek podpisů pro to, aby město muselo referendum vyhlásit. Konat by se mohlo už při nadcházejících lednových prezidentských volbách. Podle vedení města se ale ani v případě souhlasu voličů se stavbou repliky kolonády moc nezmění, město na ní nemá peníze. Novinářům to dnes řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). O kolonádě se hlasovalo už před pěti lety, referendum tehdy ale nebylo platné, voličů se zúčastnilo málo.

Současná Vřídelní kolonáda byla postavena v 70. letech minulého století ve stylu tehdy oblíbeného brutalismu. Podle řady odpůrců ale nezapadá do vzhledu města. Kvůli havarijnímu stavu muselo město v minulých letech do jejích oprav investovat desítky milionů korun, další možná stovky milionů pak ještě bude potřebovat na další fáze oprav.

Podle primátorky sice vedení města záměr referenda respektuje. Karlovy Vary ale podle ní v současné době a ani v dohledné době nebudou mít více než miliardu korun na stavbu takové kolonády. A pokud by se město kvůli stavbě chtělo zadlužit, znamenalo by to zastavení investic a oprav na možná desítky let dopředu, uvedla.