Sokolov pomůže lidem ve finanční tísni se žádostmi o příspěvky na úřadu práce

„Vzhledem k situaci, která je nyní jak s energiemi, tak i s cenami potravin, začínáme zjišťovat, že má mnoho lidí problémy. Jsou to lidi, kteří pracují, senioři v důchodu nebo maminky na mateřské, a z nějakého důvodu nechtějí jít na úřad práce a někde sami prosit. Lidé se za to stydí nebo si říkají, že na to nemají nárok,“ řekla Oulehlová.