Saunové centrum u hotelu Thermal se dokončuje, otevře snad do festivalu

Dokončí se tím hlavní část rozsáhlé rekonstrukce hotelu ze 70. let, který je v majetku státu. „Další části rekonstrukce by se už měly hostů a návštěvníků dotknout jen ve velmi omezené míře,“ řekl generální ředitel hotelu Vladimír Novák.

Když se vloni v srpnu slavnostně otevíral za přítomnosti tehdejší ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) opravený a přestavěný venkovní bazén hotelu Thermal, očekávalo se, že i saunové centrum se dokončí do podzimu. Jenže kvůli řadě problémů se nakonec stavba výrazně prodloužila. V lednu pak byl uzavřen i samotný bazén. A teprve nyní se stavba saunového centra s restaurací i občerstveními blíží do finále. Podle Nováka byly na vině problémy částečně zaviněné i nezaviněné dodavatelem.

Podobně jako při rekonstrukci samotného hotelu se Thermal snaží i u zázemí bazénu dodržet co nejvíce prvků podle původního návrhu manželů Machoninových. Někdy to ale už není možné, protože původní prvky nelze opravit nebo je třeba dodržet bezpečnostní předpisy. V saunovém centru se tak například musel postavit nový výtah.

Podle Nováka se dokončením saunového centra opět zvýší atraktivita hotelu, jeho hosté budou mít tříhodinový vstup do bazénu v ceně ubytování. „Budou tak moci jen v žabkách přejít z pokoje až k bazénu,“ podotkl Novák.

Na dlouho odkládané celkové rekonstrukci hotelu Thermal včetně bazénu bylo dosud proinvestováno 680 až 700 milionů korun, řekl dnes ČTK Novák. Naprostá většina nákladů nešla do modernizace interiérů, ale do celkové rekonstrukce vytápění a zateplení hotelu. Díky tomu by hotel mohl ušetřit až polovinu nákladů za teplo. Nižší spotřebu ale nyní podle Nováka dotahuje zvýšení ceny energií.