Z karlovarské hvězdárny se „létá do vesmíru“ na vlastním simulátoru

„Chceme návštěvníkům interaktivně přiblížit kosmický prostor. V simulátoru je chceme vtáhnout do děje simulovaného příběhu základního kosmického výcviku kosmonautů, aby odcházeli s pocitem, že ‚tam nahoře byli‘ a zažili to,“ uvedl Spurný. Simulátor, který vytvořila karlovarská hvězdárna, přináší krátký výcvik, „Pak pilota či posádku usadíme do lodi a ostatní přítomné do řídícího centra, odkud celý let sledují, s pilotem či posádkou komunikují a pomáhají jim v obtížných situacích,“ popsal Spurný.

Karlovarská hvězdárna svůj kosmodrom zasadila přímo do Karlových Varů. Při vzletu rakety je tak v simulaci vidět lázeňské město z výšky, jak by jej viděl kosmonaut při startu z Hůrek u Karlových Varů.

Základní let na orbitu v kosmické lodi Sojuz trvá v případě autopilota zhruba 35 minut, pilotovaný let na orbitu 45 minut. Hvězdárna připravila i vlastní letový řád, podle kterého se mohou zájemci o simulovaný let přihlásit. Do budoucna by hvězdárna chtěla simulovaně vytvořit i vlastní orbitální stanici a rozšiřovat další varianty letů do vesmíru.