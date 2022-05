Zámek Bečov oslaví 20 let od návratu zrestaurovaného relikviáře do Bečova

Zámek a hrad Bečov nad Teplou oslaví o víkendu 20 let od opětovného umístění relikviáře svatého Maura na bečovském zámku. Od té doby je to jedno z hlavních lákadel hradu a zámku, města Bečov i Karlovarského kraje.

Relikviář sv. Maura patří mezi takzvané domečkové relikviáře. Pochází z první čtvrtiny 13. století. Vyroben byl na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes v dnešní Belgii. Po Francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen a relikviář přesunut do spřáteleného farního kostela, kde byl uložen mezi starým nábytkem. Od církevní rady jej značně poškozený odkoupil roku 1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin. Když ale majitelé zámku museli na konci druhé světové války opustit republiku, relikviář na zámku ukryli, a to na dalších 40. let.