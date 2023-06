Archeologové zkoumají hráz rybníku Broumar, nálezy asi přepíšou historii díla

Je pravděpodobné, že objev přepíše historii rybníka a jeho vznik bude posunut dál do historie, třeba až před rok 1400, jako u nedalekého Černíkovického rybníka, kde byla nalezena stará výpusť datovaná do rok 1392. ČTK to dnes řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Nálezy také naznačují, že hráz původního rybníka ve své nejstarší podobě byla o několik desítek metrů dál po proudu jihovýchodním směrem.