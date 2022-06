Cestu mezi Hradeckem a Královédvorskem od 13. června zkomplikuje oprava silnice

Na opravu silnice v Doubravicích kraj letos naváže mnohem nákladnější rekonstrukcí úseku Debrné - Vestřev. „Její součástí totiž bude výstavba nového mostu a dvou opěrných zdí podél Labe. Náklady přesáhnou 127 milionů korun,“ uvedl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS). Omezení provozu u Debrného začne v září, rekonstrukce silnice potrvá do léta 2023.

Oprava silnice mezi Radimí a Dřevěnicí na Jičínsku přijde téměř na 30 milionů korun a hotová má být do začátku listopadu. Objížďka povede od křižovatky Na Špici po silnici I/16 do Robous a následně po obchvatu Jičína a Valdic.

Kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR v minulých měsících zahájily několik oprav silnic, které jsou spojené s objížďkami. Na Trutnovsku je kvůli rekonstrukci uzavřená silnice II/300 z Trutnova do Prkenného Dolu, která je také důležitou spojnicí Žacléře s vnitrozemím a mnoho řidičů ji využívá k cestě do Polska. Objížďkami kvůli opravě mostů musejí i řidiči na trase mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou.

Královéhradecký kraj chce letos zdvojnásobit investice do obnovy silnic druhé a třetí třídy a mostů až na rekordních 1,49 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic ČR by letos v Královéhradeckém kraji mělo do staveb a oprav silnic první třídy vložit přibližně 1,23 miliardy.