Galerie a muzea Královéhradeckého kraje budou mít vždy první středu měsíce vstup zdarma

Děti do deseti let a senioři starší 65 let budou mít bezplatný vstup od prosince do konce příštího roku po všechny dny v měsíci. ČTK o tom dnes informovali zástupci hetmanství. Královéhradecký kraj si od tohoto slibuje v době energetické krize a vysoké inflace také zvýšení návštěvnosti krajských muzeí, galerií a hvězdáren. Opatření se týká krajských kulturních zařízení.