Hradec Králové změní koncept obnovy Velkého náměstí, omezí dopravu a přidá zeleň

Pořídí k tomu architektonicko-urbanistickou studii obnovy náměstí, do níž zahrne řadu nových požadavků. ČTK to řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Velké náměstí nyní slouží zejména jako parkoviště pro asi 250 automobilů. Uprostřed je vyasfaltované, dlažba po jeho obvodu je ve špatném stavu.

Studie by mohla být hotová v prvním čtvrtletí příštího roku. Následně by město vypsalo řízení na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Velkého náměstí. Pokud by se radnice s architekty původního řešení nedomluvila, tak by zřejmě město muselo se vším začít od začátku, a to včetně nové architektonické soutěže, poznamenal Řádek.