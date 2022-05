Hradecký kraj rozdělí nízkopříjmovým domácnostem na výměnu kotlů 130 milionů korun

První registrace žadatelů do pořadníku začne 15. června prostřednictvím dotačního portálu kraje a potrvá od 10:00 do 14:00. Další registrace kraj plánuje spustit 29. června, 13. a 27. července a 10. a 24. srpna. Žadatelé zapsaní do pořadníku budou muset v následujících dnech vyplnit kompletní elektronickou žádost a pak doručit na hejtmanství i listinnou verzi žádosti.