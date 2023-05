KRNAP chystá na 19. května v centru Vrchlabí videomapping a lasershow

„Začneme v 16:00 koncertem crossoverové skupiny Tlupa a v 20:30 s příchodem soumraku spustíme vrchol večera, a to takzvanou efektovou videomappingovou projekci v kombinaci s lasershow. Během asi sedmi minut se diváci potěší podívanou z historie a ochrany přírody KRNAP. Tato show pak bude pokračovat ve smyčce každých 15 minut do 21:30,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

V polovině roku bude představen nový krátkometrážní dokumentární film o Krkonoších. S oslavami se pojí i výstavy fotografií. Například v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání (KCEV) Krtek ve Vrchlabí je k vidění fotografická výstava 60 let Krkonošského národního parku, která potrvá do 31. srpna. „Devět desítek velkoformátových pláten poté zamíří do pražské holešovické galerie H40, kde bude výstava kulisou k lektorovaným programům pro školy. Vernisáž je naplánována na 7. září a samotná výstava potrvá od 11. září do 11. října,“ uvedl Drahný.