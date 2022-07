KRNAP: Způsob hospodaření v národních parcích není příčinou požárů

Že by v Krkonoších nastala podobná situace jako v Českém Švýcarsku, je podle Drahného prakticky nereálná. Je to dané řadou specifik Krkonoš. „Charakter těchto území je v mnohém odlišný. Krkonoše jsou vlhčí, vodnatější než vysušené pískovcové skály, kde jsou dopady sucha citelnější. Svoji roli hrají také odlišné typy lesů v obou oblastech, ale i dostupnost hor,“ řekl Drahný.

Starostové některých měst a obcí v Českém Švýcarsku v minulých dnech uvedli, že léta upozorňovali na to, jaké nebezpečí kůrovcem poničené dřevo ponechané v lesích představuje. Míní, že to rozsah požáru zvýšilo a komplikuje to nyní i jeho hašení. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ale již dříve řekl, že v lese by i bez kůrovcového dřeva byla hrabanka, která dobře hoří. „Je relativně jedno, jestli tam budou kmeny stromů nebo holina, protože hrabanka je tam pořád a dobře hoří,“ uvedl. Dodal, že po obou stranách silnice ze Hřenska do Mezní Louky byly vykácené pruhy a ani toto opatření rozšíření požáru nezabránilo.