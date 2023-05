Na Broumovsku je kvůli hnízdění sokolů omezen přístup do některých skal

„Obě omezení budou v platnosti do vyvedení mláďat, tedy přibližně do poloviny června. Prosíme o respektování těchto omezení, tito kriticky ohrožení ptáci potřebují klid pro hnízdění,“ řekl dnes ČTK zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka. Ptáky podle něj ruší například hlasitý průchod lidí přímo pod hnízdem, které pak s přestávkami opouštějí. „Kdyby se to ale opakovalo několikrát denně, ptáci by hnízdo opustili definitivně,“ dodal zoolog.