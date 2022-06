Na Sněžku na trase se řetězy je ode dneška jednosměrný provoz, sestup je zakázán

Přístup na Sněžku od Slezského domu po červeně značené cestě je tak opět jednosměrný a to pouze pro výstup. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Zákaz platí do 31. srpna. Omezení Poláci vydali i v minulých letech. Opatření reaguje na enormní návštěvnost Sněžky během hlavní letní sezony, která v Krkonoších připadá na červenec a srpen.

K sestupu i výstupu mohou turisté na polské straně hory použít pohodlnější Jubilejní cestu. Modře značenou Jubilejní cestu na polské straně hory musejí k sestupu využít i lidé, kteří chtějí ze Sněžky pokračovat ke Slezskému domu a dál například na Luční boudu či Obřím dolem do Pece pod Sněžkou. Na Sněžku se lze dostat také kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou nebo pěšky po trase od Ružové hory a od Pomezních bud.

V první polovině srpna by měli stavbaři začít připravovat rekonstrukci vysokohorského chodníku od horní stanice kabinové lanovky na české straně Sněžky na vrchol hory. Nejprve musí odstranit původní, aby mohla v září přijít na řadu samotná oprava chodníku starobylou technologií štětování. Pracovat se bude za provozu. Štětování je metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Je to staletími prověřená technika stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.