Na trati mezi Žacléřem a Lamperticemi budou jezdit drezíny, nejdříve v létě 2023

Do konce roku by měla být zapsána změna vlastníka trati v katastru nemovitostí, poté může následovat fyzické předání trati a příprava dráhy na provoz. Společnost TMŽ v lednu uspěla ve výběrovém řízení na odkup této podkrkonošské dráhy od Správy železnic s nabídkovou cenou 2,4 milionu korun. Dalších 6,3 milionu korun vynaloží na bankovní záruku, kterou požaduje Správa železnic na to, že společnost TMŽ bude trať udržovat v provozuschopném stavu nejméně pět let.