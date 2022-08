Návštěvníci ZOO Dvůr Králové mohou vidět vzácného krokodýla štítnatého

„Dosud dvoumetrový plaz žil v zázemí zoo a přivykal si na nové prostředí a chovatele,“ řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Devatenáctiletá samice by měla položit základ chovu těchto zvířat ve dvorské zoo, která se specializuje na Afriku.

Samici krokodýla štítnatého lidí najdou v expozici, kterou do loňského října obýval pár krokodýlů úzkohlavých, neboli tomistom. Zoo pár tomistom loni přesunula do zoologické zahrady v Lodži, kde by ve výrazně větším pavilonu měl mít vyšší šance na početí mláďat. Tomistomy úzkohlavé obývají tropické řeky, jezera a močály jihovýchodní Asie.