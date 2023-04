Nová interaktivní expozice muzea KRNAP ve Vrchlabí nabídne příběh Krkonoš

Expozice bude mimo jiné sloužit jako návštěvnické centrum Správy KRNAP, které by mělo otevřít v říjnu 2023. ČTK to dnes řekl garant projektu ze Správy KRNAP Jakub Šimurda. Budova kláštera je pro veřejnost uzavřená kvůli rekonstrukci od října 2017. Celkové náklady, včetně vybudování expozice, přesáhnou 285 milionů korun bez DPH. Evropské a další dotace mají činit přes 80 procent uznatelných nákladů.

Stavební část projektu začala v únoru 2020 a skončila v létě 2022. V současnosti se pracuje na nové expozici, která bude zhruba na 3000 metrech čtverečních, a to v suterénu, v přízemí a v patře budovy. „Návštěvník se seznámí s příběhem Krkonoš, a to jak místních lidí, tak přírody. Nebude to tak, že by jedno patro bylo o lidech a druhé o přírodě. Expozice bude tematicky navzájem propojená. Návštěvník bude procházet tématy lidí a přírody, ve vazbách, které mezi sebou mají,“ řekl ČTK Šimurda.