Oprava rozhledny zničené strakapoudem ve Vysoké nad Labem je hotová

Lidé budou moci na rozhlednu opět vystoupat v sobotu 9. července. ČTK to řekl starosta Jiří Horák (nezávislý). Rozhledna je zavřená od loňského září. Firmu na opravu rozhledny se obci podařilo najít až na čtvrtý pokus.

Strakapoud ve sloupech vytesal dutiny, čímž podle statika snížil nosnosti konstrukce. K vyhloubení dutin strakapoud využil klidu v době, kdy byla rozhledna kvůli proticovidovým opatřením uzavřena. „Nejobtížnější částí opravy byla výměna dvou dřevěných sloupů o délce šest metrů, které byly nejvíce poškozené strakapoudem. Jeden vyměněný sloup necháme u rozhledny, aby lidé viděli, co strakapoud dokáže vyklovat,“ uvedl Horák.

Rozhledna bude přístupná ve všední dny denně kromě pondělí, a to od 13:00 do 18:00, o víkendech od 11:00 do 18:00. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 27 metrů lze za dobrého počasí spatřit Jeseníky, Krkonoše, Orlické či Železné hory.