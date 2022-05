Spolkový dům v Náchodě postaví Průmstav za 57 milionů, původní vítěz zakázku vzdal

„Zdůvodnil to nepředvídatelně rychlým zdražováním stavebních materiálů a nedostatkem lidí po odchodu ukrajinských pracovníků do vlasti po vypuknutí války,“ řekla mluvčí radnice Nina Adlof.

Dům by měl být hotový na přelomu let 2023/2024. Zaplní proluku mezi domy v Hurdálkově ulici v centru města. „Demolice bývalé hasičské zbrojnice a přilehlých objektů jsou již hotové. Hotový je i záchranný archeologický průzkum v lokalitě,“ uvedla mluvčí.

Projekt počítá s konferenčním sálem pro 50 lidí, výstavními prostory pro expozice významných náchodských rodáků, a to spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela. V objektu budou i menší klubovny a ateliéry. V prostoru před domem vznikne volné prostranství se zpevněným povrchem a zelení.

Město již loni při zadání soutěže řešilo rostoucí ceny stavebních materiálů a prací. Na podzim rada města zvedla odhad ceny o pětinu na 62 milionů korun z původních 52 milionů korun. Birke tehdy nevyloučil, že pokud by nabídky přesáhly 62 milionů korun, tak by radnice uvažovala o zrušení tendru a odložení stavby na pozdější dobu. Stavbu město platí z vlastních zdrojů, dotaci na ni nemá.

Letos má Náchod v plánu investice za 213 milionů korun. Kromě spolkového domu mají jít významné sumy do opravy komunikace Náchod - Jizbice, do přírodovědné stanice v dětském Středisku volného času Déčko a do obnovy parku v areálu takzvaných starých lázní.