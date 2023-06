Správci KRNAP upozorňují v oblasti Bílé louky na „přátelského“ krkavce

Lidé by ho neměli krmit a při setkání s ním by měli udržovat bezpečnou vzdálenost. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Oblast hřebenové Luční boudy patří mezi nejnavštěvovanější místa v Krkonoších.

Podle něj nehrozí, že by na člověka zaútočil. „Hrozí ale to, že se bude chtít přátelit a lidé si to vyloží, že útočí. Může na člověka nalétnout, při krmení může také klovnout, to nebezpečné je,“ řekl ČTK Drahný.

Podle něj hrozí, že v opačném případě by se jeho vazba k lidem mohla ještě posilovat a v důsledku by to pravděpodobně znamenalo, že dříve či později by muset být z volné přírody umístěn do záchranné stanice.