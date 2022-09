V Hradci Králové bude ve čtvrtek MHD pro lidi s řidičským průkazem zdarma

Evropský týden mobility, který spojuje města napříč Evropou, má podpořit udržitelné formy dopravy. Kampaň pořádá Evropská komise od roku 2002. Letos akce trvá od 16. do 22. září. Její součástí je i republiková akce Pěšky do školy, při níž by děti měly alespoň týden chodit do školy pěšky, případně přijet na kole či koloběžce.