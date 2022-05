V Hradci Králové otevírá koupaliště Flošna, další bazény v kraji zahájí v červnu

Další koupaliště v Královéhradeckém kraji by měla otevřít v červnu. Koupaliště Kníže v Jičíně by návštěvníky mělo přivítat 3. června. V sobotu 11. června by měla otevřít koupaliště v Chlumci nad Cidlinou a v Náchodě. Koupaliště v severněji položeném Trutnově má předběžný termín otevření 17. června. „Při příznivém počasí nevylučujeme otevření o týden dříve,“ řekl správce trutnovského areálu Martin Škacha.