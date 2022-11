V hradeckém kraji bude k 17. listopadu řada akcí, v Hradci Králové svíčkový průvod

Organizátoři letos zařadili do programu ve spolupráci s Amnesty International i dopisový maraton pro politické vězně, který se uskuteční mezi 15:00 a 17:00 v budově A hradecké univerzity. „Od 17:00 krátce promluví zástupci studentů a vedení UHK, studentka Darina Stránská zazpívá Modlitbu pro Martu, rozdáme si trikolory a svíčky do průvodu, který se v 17:30 vydá přes město směrem do Šimkovy ulice. Tam promluví zástupci Lékařské fakultry UK Hradec Králové a vzpomínkové setkání ukončí,“ řekl ČTK Strnad.

Klicperovo divadlo v Hradci Králové chystá na čtvrtek od 18:00 před budovou hlavní scény happening. Podle mluvčího Martina Sedláčka letos divadlo uctí Den boje za svobodu a demokracii ohlédnutím se za koncem 80. let, kdy do normalizovaného Československa začaly pronikat západní hudební vlivy. „Tehdy, na samém konci 80. let, již kapely jako Rolling Stones, The Cure, Depeche Mode koncertovaly v zemích za železnou oponou, a tak i elektrická kytara přispěla k jejímu doufejme definitivnímu pádu. Slavný americký hudebník Frank Zappa údajně prohlásil, že elektrická kytara dokáže usmířit národy,“ řekl ČTK Sedláček.