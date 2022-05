V Jičíně budou řešit anketu a další postup v přejmenování ulic Ruská a M. Koněva

Anketou, která trvala od 25. dubna do 13. května, radnice reagovala na agresi Ruska vůči Ukrajině a s tím související podněty občanů ohledně přejmenování ulic, jejichž názvy mají vztah k Rusku.

Anketní lístky dostali lidé do poštovních schránek, odevzdávat je mohli do uren na podatelně městského úřadu v budově Aris a v restauraci U Všech čertů. Firmy dostaly anketní lístek datově, hlasovat mohly elektronicky přes datovou schránku, nebo vhozením lístku do urny.