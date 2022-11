V Krkonoších začne v prosinci kvůli jelenům platit omezení na některých trasách

Zákaz vstupu na trasy uvedené na webu Krkonošského národního parku (KRNAP) potrvá do 30. dubna příštího roku. ČTK to řekl mluvčí správy parku Radek Drahný. Na území národního parku je k přezimování zvěře vyčleněno 18 obůrek.

Shromažďování jelenů na zimu v oplocených místech má pomoci předcházet ničení lesních porostů. Když napadne sníh, zvěř nemá co jíst, a může působit škody v lese. Oplocená shromaždiště jelení zvěře začala vznikat také proto, že jelen kvůli lidským zásahům na úpatí Krkonoš ztratil přirozené migrační trasy, v létě do hor a v zimě do podhůří.