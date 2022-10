V Orlickém Záhoří pokračují v budování skiareálu. Stojí první sloupy

„Chceme to na zimu zakonzervovat a na jaře pokračovat. Chtěli bychom mít hotovo příští rok a areál rozjet na zimní sezonu 2023/2024. Uvidíme, jestli do dopadne,“ řekl ČTK Špinler. Hotová je také sjezdovka, betonové patky sloupů, koupená je lanovka a zakopané potrubí pro zasněžování.

Náklady na vybudování areálu se v době energetické krize podle starosty jen těžko odhadují. Celkové náklady odhadl zhruba na 125 milionů korun, a to včetně pořízení repasované lanovky. Nákup lanovky vyšel zhruba na 25 milionů korun. „Dotace nedopadla, řešíme to úvěrem u bank. Postupně děláme to, na co stačíme. Odhaduji, že se dosud proinvestovalo okolo 45 milionů korun,“ uvedl Špinler.