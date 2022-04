Zoo Dvůr Králové v sobotu otevře areály safari, zahájí letní sezonu

Ve volných výbězích na pláních afrického safari v údolí potoka Netřeby však bude kvůli chladnějšímu počasí zatím méně zvířat, uvedla zoo na webu . Chybět budou především mláďata. Zoo proto zatím nechá do 13. května v platnosti nižší vstupné dosavadní zimní sezony, kdy základní cena pro dospělého placená na pokladně v hotovosti činí 175 korun. Vjezd osobním autem do safari bude za 50 korun.

Do plné hlavní sezony by zoo měla vstoupit v sobotu 14. května. Vstupné pro dospělého pak vzroste na 270 korun, meziročně bude o 30 korun vyšší. Ušetřit lze při platbě kartou nebo nákupem vstupenky na internetu. Vjezd autem do safari bude v hlavní sezoně za 370 korun, přičemž každý člověk v autě musí mít zakoupené i jednotlivé vstupné.