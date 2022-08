Dětem ze ZŠ Jabloňová v Liberci začne kvůli chystané rekonstrukci výuka 5. září

Kvůli rekonstrukci školy budou muset po celý školní rok jezdit školáci od páté do deváté třídy na opačný konec města, do Vesce. Náhradní prostory pro ně město sehnalo v bývalé ubytovně univerzity v Mařanově ulici. „Samozřejmě oproti běžnému stavu to komplikace je, ale musí se to zvládnout,“ informovala ředitelka školy Iva Havlenová.

Bývalou ubytovnu ve Vesci radnice díky vstřícnosti univerzity využívá v posledních letech při každé větší opravě škol, která vyžaduje, aby byla prázdná, tedy bez výuky. Před tím to bylo při rekonstrukci ZŠ 5. května a ZŠ Na Výběžku. Pro školáky ze ZŠ Jabloňová bude zajištěná náhradní doprava ze Starých Pavlovic do Vesce, ale jen ráno. Odpoledne budou muset využívat MHD nebo pro ně budou muset jezdit rodiče. „Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky druhého stupně, tak jde o to, že vyučování končí v naprosto v různých časech a není možné to koordinovat,“ řekl náměstek primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). Míní, že školáci s ohledem na svůj věk by dojíždění měli zvládnout.