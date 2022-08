Dopravní uzel pod viaduktem v Liberci čeká modernizace ještě letos

Dopravní uzel v ulicích Švermova, Žitavská a Jungmannova tvoří dvě krátce za sebou umístěné světelné křižovatky pod dálničním průtahem a železničním viaduktem s dvěma až čtyřmi jízdními pruhy. Denně tudy projede přes 10.000 aut. Jde o jedno z dopravně nejzatíženějších míst ve stotisícovém městě. Cesty z křižovatky vedou na průtah, k soudu a dál do centra města, k vlakovému a autobusovému nádraží a do čtvrtí Růžodol a Františkov. Jde i o spojnici využívanou při cestě do průmyslové zóny Jih.