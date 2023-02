Dopravu na Liberecku zkomplikuje rekonstrukce mostu nad železniční tratí

ČTK to řekl náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Výstavba nového mostu nad železniční tratí by podle smlouvy měla být hotova v říjnu a kraj přijde na 36 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Práce na krajské silnici druhé třídy 279 u Svijan začaly už loni rekonstrukcí mostu nad dálnicí D10 z Turnova na Prahu, za který Liberecký kraj zaplatil včetně DPH zhruba 60 milionů korun. Pro dopravu se most otevřel v polovině prosince.

Po dvouměsíční pauze se teď stavbaři na silnici vracejí, obnova čeká navazující most nad železniční tratí. „Ještě v pondělí by mělo být sneseno zábradlí a svodidla,“ řekl mluvčí kraje Filip Trdla. V úterý začnou stavbaři s frézováním, na které naváže bourání mostu.

Stavba přeruší provoz na železniční trati mezi Turnovem a Prahou. „V úseku od mladoboleslavského hlavního nádraží do Příšovic budou od 16. do 26. února vždy od 08:10 do 15:25 výluky a vlaky nahradí autobusy,“ doplnil Trdla. Kvůli demolici mostu budou muset motoristé i veřejná doprava místo objíždět přes Svijany po krajských silnicích II/610, III/27917 a II/279. Výlukové jízdní řády budou také znovu platit na autobusových linkách 345, 364, 366, 368, 530 a 720 integrovaného systému dopravy IDOL.