Dopravu v Liberci z centra ve směru k Lidovým sadům omezí v sobotu běžecký závod

Už od pátečního rána budou pro veřejnost uzavřená parkoviště na náměstí Dr. E. Beneše a na Sokolovském náměstí, a to až do sobotních 20:00. V sobotu se k tomu přidají uzavírky v ulicích, kudy poběží závodníci. Časově nejdelší bude uzavírka Železné ulice, a to od 7:30 do 16:00. Mezi 9:30 až 16:00 bude uzavřená i dopravně frekventovaná Rumjancevova ulice, která vede od bazénu na Tržním náměstí kolem knihovny k radnici.