Jablonecká ZŠ Arbesova pořídí na tělocvik koloběžky, jde o pilotní projekt

„Cílem je zařadit do běžné tělesné výchovy na školách koloběžky a přilákat k pohybu i děti, které se mu jinak vyhýbají,“ řekl náměstek primátora David Mánek (ANO). Jablonec nad Nisou dal na nákup koloběžek z rozpočtu 250.000 korun, při prezentaci projevily podle Mánka zájem připojit se do projektu i další školy ve městě.

Už na konci června se podle Mánka uskutečnily na škole dvě ukázkové hodiny při tělocviku - první pro děti ze třetích tříd, druhá pro sedmáky. „Já jsem byl celou dobu se třeťákama a děti to ohromně bavilo, nevím, kolik z nich přišlo domů, že chce koloběžku a litoval jsem rodiče,“ poznamenal Mánek. Od září by na škole mělo být k dispozici 25 koloběžek, využívat je podle něj budou zejména na druhém stupni, kde je tělocvik spojený do dvouhodinového bloku, a je tak víc času.