Liberec chce navýšit kapacitu domova seniorů. Plánuje výstavbu další budovy

„Vlastní výstavba, když to dobře půjde, tak by měla být zahájena v roce 2025 a trvat zhruba do roku 2026,“ řekla Prachařová. Na rozšíření domova seniorů budou podle ní chtít získat evropskou dotaci, vhodný dotační program ale bude město teprve hledat. „Věřím, že dotační výzva bude,“ dodala náměstkyně.