Liberec chystá výstavbu kanalizace, jež by měla pomoci i k čistší přehradě

Mělo by to pomoci i k čistší vodě v nádrži, která je nyní kvůli tříleté rekonstrukci vypuštěná. Novináře o chystané investici města dnes informoval náměstek primátora Jiří Šolc (za ANO).

„Protože máme zájem, aby se po vyčištění harcovské přehrady, když to konečně Povodí Labe odbagruje, zvýšila kvalita vody, která tam přitéká. To znamená, abychom maximum lidí připojili do kanalizační soustavy,“ řekl náměstek.