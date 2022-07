Liberec peníze z participativního rozpočtu rozdělí mezi 11 projektů

Stejně jako před dvěma lety i tentokrát největší podporu získalo pokračování revitalizace Lesního koupaliště, pro které hlasovalo 1362 lidí. Z velkých projektů od 200 tisíc korun do jednoho milionu uspělo také oživení břehu řeky Nisy naproti fotbalovému stadionu, vybudování multifunkčního hřiště na Spáleništi v Horním Hanychově a vybudování chybějícího chodníku v Machníně.

Z malých projektů půjdou peníze na návrat Pekárkovy prvorepublikové sochy Mír před vlakové nádraží, kultivaci prostoru před kinem Varšava i ZŠ 5. května v horním centru, na úpravu zanedbaného prostoru ve Fügnerově ulici, na doplnění herních prvků do parčíku v Ostašově i na dětském hřišti ve Wintrově ulici a na vybudování jednoho přírodního hřiště.

O podporu usilovalo 40 projektů navržených veřejností. Zařazení některých opozice kritizovala a poukazovala na to, že by je město mělo uskutečnit jako součást běžné údržby. Konkrétně zmiňovala výstavbu chodníků, rekonstrukce dětských hřišť, odstranění kopřiv od jedné zastávky nebo nákup maket silničních rychlostních radarů. Podle primátora se ale chtějí zaměřit i na projekty, které v hlasování neuspěly. „Nehodíme je do koše, ale navrhneme jiný způsob, jak je zrealizovat. Spousta z nich pomůže danou čtvrť zkrášlit či zpříjemnit život místních obyvatel,“ dodal.