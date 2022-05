Liberecký hejtman Půta chce, aby ministerstvo zmírnilo pravidla pro školy

V úterý to chce navrhnout na jednání hejtmanů s ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN). V Libereckém kraji zřejmě nebude takový problém umístit děti do základních škol, ale mateřské jsou už po zápisu českých dětí prakticky obsazené.

Nejjednodušší formou, jak zajistit víc míst v mateřských školách, je podle Půty rozvolnit předpisy, a nikoli narychlo budovat kapacity, které později nebudou třeba. „Kdyby ministerstvo umožnilo navýšit tu kapacitu o deset, 20 procent bez nutnosti stavebních úprav, tak by významně zvětšilo absorpční kapacitu a zároveň by nechalo na obcích, jestli se domluví s učitelkami, které v těch školách pracují. V podstatě by to šlo udělat i bez nějakého dramatického zvýšení počtu zaměstnanců,“ doplnil Půta.