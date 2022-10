Muzeum v Turnově bude po čtyřech letech hostit mezinárodní šperkařské sympozium

Letos by na sympozium, které bude od 4. do 14. října, mělo přijet deset šperkařů. „Zúčastní se ho jako obvykle zvučná jména z oblasti autorského šperku. Společnost bude již tradičně pestrá teritoriálně, generačně i co do škály výtvarných názorů,“ uvedl Cogan. Šperkaře budou moci opět zájemci z řad veřejnosti sledovat při práci, součástí akce budou i videoprezentace jednotlivých účastníků či přednášky. „Ukázky z tvorby jednotlivých účastníků budou od 6. října k vidění v Klenotnici muzea v rámci výstavy Symposion, v níž je o týden později nahradí výsledky sympozia, které rozšíří muzejní sbírku čítající nyní už více než 600 šperků,“ řekl Cogan.