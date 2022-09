Muzeum v Turnově vystaví repliku šperků vytvořených pro Alžbětu II.

„Je to autorská replika, je to druhé provedení, které má hodnotu originálu,“ řekl dnes novinářům kurátor muzea Miroslav Cogan. Muzeum vystavenou kolekci tvořenou náhrdelníkem, náramkem, broží, párem náušnic a prstenem dalo pojistit na částku 2,8 milionu korun. V Klenotnici budou šperky zapůjčené od soukromé majitelky do konce října.

Originál navrhl a zhotovil Urban v roce 1996 na zakázku Brna, šlo o oficiální dar města britské královně při její návštěvě. Mnoho času na zhotovení tehdy Urban neměl. „Jen čtyři týdny,“ řekl dnes autor ČTK. Podle něj bylo nemyslitelné, aby se za tak krátkou dobu dalo stihnout nabrousit a navrtat kameny. „Objel jsem staré brusiče a nakoupily se ze starých zásob, i co měli po rodičích,“ zavzpomínal šperkař. Obavy měl tehdy z toho, zda jeho dílo splní očekávání. Dnes s odstupem času si myslí, že spíše ano. „Ale mohlo to být lepší. Asi bych nasbíral větší kameny a chtěl bych na to více času, to už ale nejde, to se nevrátí,“ dodal Urban.