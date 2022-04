Na Českolipsku se nezvykle brzo vylíhla mláďata jeřába popelavého

Do Česka se začal tento velký pták z řádu krátkokřídlých vracet ve druhé polovině minulého století a od konce 80. let v tuzemsku i pravidelně hnízdí. „V posledních letech sledujeme změny migračního chování jeřábů a zkracování cest do zimovišť. Někteří jeřábi už dokonce na zimu neodlétají a zimují u nás. Na jaře tak potom nemají daleko na své hnízdiště a mohou proto obsadit teritorium a zahnízdit dříve, než ostatní ptáci, kteří stále migrují,“ uvedla zakladatelka projektu Jeřábí život a terénní ornitoložka Zoo Ostrava Markéta Ticháčková.

To je podle ní také případ hnízdiště u Holanských rybníků, kde ornitologové letos první kuřata pozorovali. „Dříve zde hnízdil pár, o kterém jsme díky barevnému značení pomocí kroužků věděli, že pravidelně migroval až do Španělska. Před třemi lety se však na stejné lokalitě objevil jiný pár, a to v době, kdy byl značený jeřáb teprve v Německu na cestě zpět do ČR, takže o své hnízdiště přišel,“ dodala.