Na festivalu Benátská! slavili výročí Arakain, Olympic i Petr Janda

Do libereckého areálu Vesec dorazilo několik tisíc lidí. Do nedělního rána na Benátské! vystoupilo více než čtyři desítky interpretů.

Arakain na letošních koncertech nabízí písničky z celé své historie včetně skladeb z druhého alba Schizofrenie z roku 1991, které nedávno vyšlo v reedici. Oslavy vyvrcholí 28. ledna 2023 koncertem v pražském O2 universum. Současná sestava, kterou tvoří kytarista Jiří Urban, Miroslav Mach (kytara), Jan Toužimský (zpěv), Lukáš Doksanský (bicí) a nový baskytarista Marek Loučka zahrála skladby od prvního alba Thrash The Trash z roku 1989 (Nesmíš to vzdát) až po zatím poslední nahrávku Jekyll & Hyde z roku 2019 (Hathor, Dnes ještě ne).

V průběhu koncertu kapela odhalila papírovou figurínu Petra Jandy, který letos 2. května oslavil 80. narozeniny. „Jsem fanoušek Olympiku, naučil mě to táta, který mi koupil jejich desku Ulice,“ uvedl zpěvák Arakainu Toužimský. Arakain na počest výročí Olympiku poté zahrál ve své tvrdší úpravě Jandovu skladbu Jako za mlada.

Olympic svoji produkci začal třemi písněmi ze svého zatím posledního alba Kaťata, na které navázal letitými hity. Mimo jiné zazněly písně Osmý den, Je to tvá vina, Já nejsem zlej, Otázky, Kanagom, Dávno nebo Želva. V průběhu vystoupení se na jevišti pohybovala také kameramanka a režisérka Olga Špátová, která o Olympiku a Jandovi natáčí další ze svých hudebních dokumentů.

„Přeju Petrovi (Jandovi), aby byl šťastný v osobním životě i s námi jako s kapelou. Doufám, že my tři ostatní mu to nekazíme, přeju mu také, aby chodili lidi na koncerty Olympiku a aby s námi byl Petr co nejdéle,“ řekl ČTK baskytarista Milan Broum.