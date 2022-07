Na Novoborsku platí kvůli suchu zákaz odběru vody z potoků

Zákaz platí pro všechny obce, které spadají pod Nový Bor na Českolipsku, a to až do odvolání. Pro tento region to není nic neobvyklého. „Na základě zkušeností z minulých let předpokládáme, že v uvedených tocích mohou být nízké průtoky do konce roku. Pokud se vodní podmínky zlepší, budeme na to reagovat a zákaz odvoláme,“ uvedla ve vyhlášce Andrea Kubátová z novoborského odboru životního prostředí.