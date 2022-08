Na vánoční atmosféru láká uprostřed léta liberecká firma Glassor

Glassor se už 20 let specializuje na výrobu tradičních vánočních ozdob a dekorací, prodejna se stala vyhledávaným místem místních i turistů. „Chodí hodně zákazníků a oceňují, že tu máme vánoční ozdoby celoročně. Množství zahraničních návštěvníků kvůli covidu kleslo, v poslední dny jich ale docela přibylo,“ doplnila Jandorová. Zahraniční zákazníci podle ní vyhledávají hlavně figurky. „Lidé si mohou vybrat jednu ozdobičku, ale i celý set, oblíbená je vánoční klasika v červené, bílá porcelánová, dekory jako zelené jmelí a podobně,“ doplnila.

I když se trendy zejména co do barev s každými Vánocemi mění, Glassor těmto změnám příliš nepodléhá. „Lidé chtějí hlavně to tradiční, často hledají ozdoby, které si pamatují třeba z dětství,“ řekla designérka firmy Marianna Malíková. Firma i tak každý rok doplňuje nové kolekce s jednodušším a modernějším zdobením. Oblíbené jsou ozdoby v kombinaci černé a bílé nebo zlaté a bílé, stylizované motivy jmelí nebo cesmíny. „I zdobení se vyvíjí, jsou jiné možnosti barev, zdobení, technologií,“ dodala designérka.