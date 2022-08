Muzeum v Liberci má novou atrakci, 24metrový skleněný žebřík ve vyhlídkové věži

Křišťálový žebřík v muzeu je dílem libereckých umělců Jana a Ondřeje Salanských. „Žebřík má několik rovin, jak ho můžeme vnímat. Jedna je, že příčky žebříku symbolizují šplhání stále výš a výš a druhá rovina je opačná. Když si uvědomíme, že šplháme po skleněném žebříku, tak je tam pořádek riziko, že se to může celé rozbít. A to symbolizuje sklářství, že je to taková křehká věc v naší kultuře,“ řekl Jan Salanský. Další rovinu nabízí žebřík díky tomu, že je z vnitřní strany vystříbřený. „Je tam jakási iluze materiálu. Ač je to skleněný žebřík, tak se v něm můžeme vidět a odráží nás samotné,“ dodal. Podle jeho bratra Ondřeje spojuje jejich dílo tradiční sklářské technologie s moderními. „To si myslíme, že je ten směr a pro sklářství to, co by ho mohlo, nechci říci, že zachránit, ale posunout dál,“ dodal.