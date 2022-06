Nové koupaliště v Dubici v České Lípě přivítá první návštěvníky až v roce 2024

„Je to zásadní investice a my jsme se dohodli na tom, že bude vhodnější, aby se koupaliště neotevíralo po sezoně, na konci září, i s ohledem na záruční dobu. Takže by k předání staveniště mělo dojít k 1. březnu příštího roku a dokončeno by mělo být v březnu roku následujícího s tím, že by tam pak měl být zkušební provoz, abychom začali provozovat koupaliště v červnu 2024,“ doplnila starostka. Město podle ní zohlednilo záruční dobu. „Abychom se nepřipravili o půl roku, to by byla škoda,“ dodala.